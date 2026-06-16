«Понимают только силу»: Медведев призвал к беспощадному уничтожению флота ВСУ

«Поэтому [России] нужно уничтожать обновляемый европейскими мерзавцами бандеровский флот, включая морские БПЛА, нужно уничтожать их торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда, нужно и дальше громить их вооружённые силы вне зависимости от того, в чем бы они ни состояли и где бы они ни находились», — написал политик.