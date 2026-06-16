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Евродепутат фон дер Шуленбург заявил, что ЕС — участник украинского конфликта

Депутат Европейского парламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Евросоюз является участником украинского конфликта, сообщает ТАСС.

Депутат Европейского парламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Евросоюз является участником украинского конфликта, сообщает ТАСС.

Фон дер Шуленбург сказал, что Евросоюзу необходимо вести переговоры с Россией по урегулированию, но «точно не как посреднику», поскольку ЕС, по словам депутата, принимает в конфликте участие.

Как заявил евродепутат, какого-либо варианта развития событий кроме диалога между Россией и Европой не существует.

Политик посетил Москву.

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