Депутат Европейского парламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Евросоюз является участником украинского конфликта, сообщает ТАСС.
Фон дер Шуленбург сказал, что Евросоюзу необходимо вести переговоры с Россией по урегулированию, но «точно не как посреднику», поскольку ЕС, по словам депутата, принимает в конфликте участие.
Как заявил евродепутат, какого-либо варианта развития событий кроме диалога между Россией и Европой не существует.
Политик посетил Москву.
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