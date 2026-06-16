В Индии на неделю ограничили работу Telegram

Ограничения вводят в соответствии с законом об информационных технологиях, который дает правительству страны право блокировать доступ к сайтам в «интересах суверенитета и целостности Индии». Власти заявили, что «сожалеют о причиненных неудобствах» из-за блокировки приложения, которая затронет сотни тысяч людей. Однако они уверяют, что это стало крайней мерой, на которую им пришлось пойти, потому что другие попытки удалить контент с платформы не дали результатов.