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Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября

Президент России Владимир Путин во вторник, 16 июня, подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин во вторник, 16 июня, подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, — говорится в тексте.

Впервые в выборах в нижнюю палату парламента примут участие жители новых регионов страны — Донбасса и Новороссии.

Помимо выборов депутатов Госдумы, в день голосования предполагается провести более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня.

До этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в некоторых регионах во время выборов могут возникать проблемы с интернетом, однако подобные ограничения нужны для обеспечения безопасности.

1 апреля российский лидер во время встречи с представителями ЦИК также акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета выборов в Государственную думу.

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