Российский танкист рассказал о свастике и угрозах на технике ВСУ

Сложности возникли и из-за того, что бронемашина увязла в поле, что потребовало дополнительных усилий для её извлечения. Риски подобных задач, по словам Нисапова, усиливаются тем, что эвакуационные группы могут становиться целями атак, что делает каждую операцию потенциально опасной.