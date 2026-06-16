«Победная нота»: эксперт оценил меморандум между США и Ираном

Смогут ли США обеспечить выполнение этого пункта? Израиль не собирается выводить войска из южного Ливана. Пока что все указывает на то, что Израиль остается вне ирано-американского соглашения. Израильская сторона заявила, что сделка США с Ираном не является для нее обязывающей. И это, конечно, серьезный вызов для оформления меморандума, не говоря уже о полноценном соглашении.