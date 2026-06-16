«Победная нота»: эксперт оценил меморандум между США и Ираном

В нынешней ситуации сам факт оформления меморандума можно считать важным событием, если документ будет полноценно согласован и подписан, комментирует эксперт. Мировое сообщество серьезно заинтересовано в стабилизации региональной ситуации, международной логистики и энергетики, поэтому многие страны уже выразили поддержку договоренностям по меморандуму.
Вопрос в реальном наполнении меморандума между США и Ираном, уверен собеседник Новостей Mail. В то время как Трамп заявил только о предполагаемом в рамках сделки открытии беспошлинного прохода через Ормузский пролив и разминировании водной артерии, иранские источники описывают условия возможной сделки подробнее.
Согласно этим сообщениям, по истечении 60 дней Иран может получить право взимать плату за услуги в сфере безопасности, навигации, экологии и страхования при проходе судов через пролив. Эти средства будут направляться на нужды послевоенного развития страны.
Будет ли прописано в меморандуме право Ирана на сбор платы за эти услуги — нам предстоит увидеть.
Ключевое значение будет иметь не только содержание документа, но и то, на каком уровне он будет подписан, уверен эксперт.
Уровень статусности подписантов многое скажет о реальных намерениях сторон по реализации заявленных договоренностей в дальнейшем.
По плану после подписания меморандума должна начаться проработка более широкого соглашения в течение 60 дней, отмечает собеседник Новостей Mail. Иранская сторона уже заявила, что переговоры по финальной сделке будут возможны лишь после выполнения американской стороной своей части меморандума.
Эксперт обращает внимание, что одним из элементов текущей конфигурации сделки выступает прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.
Смогут ли США обеспечить выполнение этого пункта? Израиль не собирается выводить войска из южного Ливана. Пока что все указывает на то, что Израиль остается вне ирано-американского соглашения. Израильская сторона заявила, что сделка США с Ираном не является для нее обязывающей. И это, конечно, серьезный вызов для оформления меморандума, не говоря уже о полноценном соглашении.
Эксперт отмечает, что и США, и Иран серьезно устали от длительного конфликта на Ближнем Востоке. В этих условиях даже рамочный меморандум с обтекаемыми формулировками, которые стороны будут трактовать по-разному, может стать для Вашингтона и Тегерана необходимой «победной нотой».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Дональд Трамп может обнародовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном до 19 июня. При этом Вэнс подчеркнул, что официальная церемония подписания состоится в пятницу.