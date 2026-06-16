В Европе опасаются самостоятельных шагов Трампа по Украине

По данным издания, за закрытыми дверями европейские представители обсуждают риск того, что Трамп, как только освободится от ежедневного погружения в иранский кризис, попытается перехватить инициативу по переговорам по Украине. В Европе боятся, что они могут «остаться в стороне», а американский лидер «отойдет от стратегии оказания максимального давления на Россию и полной поддержки Украины».
Один из европейских дипломатов высказался по этому поводу сдержанно. Он заметил, что занятость Трампа иранским вопросом «не обязательно означало, что это было плохо».
Ожидается, что позже 16 июня Трамп и другие лидеры «Большой Семерки» встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.
Днем ранее, 15 июня, Трамп сам обозначил приоритеты. Он отметил, что после урегулирования ситуации с Ираном необходимо переключиться на украинский кризис. «Теперь, когда это дело сделано, мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить вопрос», — заявил президент.