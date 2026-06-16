В Европе опасаются самостоятельных шагов Трампа по Украине

По данным издания, за закрытыми дверями европейские представители обсуждают риск того, что Трамп, как только освободится от ежедневного погружения в иранский кризис, попытается перехватить инициативу по переговорам по Украине. В Европе боятся, что они могут «остаться в стороне», а американский лидер «отойдет от стратегии оказания максимального давления на Россию и полной поддержки Украины».