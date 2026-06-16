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Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября. Документ размещен на сайте правовой информации. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября. Документ размещен на сайте правовой информации. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал член Центральной избирательной комиссии Игорь Борисов, голосование на выборах в Госдуму девятого созыва будет длиться три дня — с 18 по 20 сентября. Выборы впервые пройдут в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. В 39 российских регионах будут избирать депутатов местных парламентов.

Подробнее о предстоящих выборах — в материале «Ъ» «Первым делом — депутаты».