Астанчанин подал в суд на Минобороны и выиграл дело

По данным специализированного межрайонного административного суда, истцу и еще троим членам его семьи была предоставлена служебная квартира в 2009 году. Однако в 2025 году, когда мужчина обратился за продлением договора найма, ему отказали в связи с наличием в собственности квартиры у совершеннолетней дочери.