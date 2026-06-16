Астанчанин подал в суд на Минобороны и выиграл дело

По данным специализированного межрайонного административного суда, истцу и еще троим членам его семьи была предоставлена служебная квартира в 2009 году. Однако в 2025 году, когда мужчина обратился за продлением договора найма, ему отказали в связи с наличием в собственности квартиры у совершеннолетней дочери.
Суд установил, что совершеннолетние дети истца проживают отдельно и ведут самостоятельное хозяйство. При этом наличие жилья в собственности совершеннолетнего члена семьи, проживающего отдельно, само по себе не является безусловным основанием для отказа в продлении договора найма служебного жилья, — уточнили в суде.
Также судом отмечено, что административный орган не обеспечил всестороннее и полное исследование обстоятельств дела. А часть доводов, на которые ссылался ответчик в ходе судебного разбирательства, отсутствовали в самом административном акте.
Учитывая допущенные нарушения требований законности и обоснованности административного акта, суд пришел к выводу о незаконности отказа и удовлетворил иск, обязав административный орган повторно рассмотреть обращение истца с соблюдением требований законодательства, — заключили в суде. Решение вступило в законную силу.