Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном

Израиль в ходе совместной военной операции с США «обезглавил руководство» Ирана, «превратил в пыль ядерные объекты», ударил по иранской ракетной программе, чтобы пресечь угрозу ядерного уничтожения. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает его пресс-служба в соцсети Х.
«Я слышу, как люди спрашивают: чего мы достигли? И мой ответ им: чего мы достигли?! Мы предотвратили непосредственную угрозу уничтожения. Вместе с нашими американскими друзьями мы провели крупнейшую наступательную воздушную операцию в истории Израиля», — заявил Нетаньяху.
По его словам, Израиль совместно с США нейтрализовал ученых-ядерщиков, обезглавил руководство Ирана, уничтожил ядерные объекты, ракеты и заводы по их производству, а также нанес удары по военной инфраструктуре, уничтожил флот и ВВС Ирана, нейтрализовал командиров «Басидж», нанеся «колоссальный ущерб» экономике Ирана.
Нетаньяху заявил, что Иран «стремительно мчался к ядерному оружию» и спешно закапывал свою ракетную и ядерную промышленность под землю. «И эту угрозу, угрозу уничтожения населения Израиля, мы предотвратили на многие годы вперед», — добавил премьер.
Премьер отметил, что борьба еще не окончена и Израиль должен сохранять бдительность в отношении Ирана и его «сателлитов» в Газе, Ливане, Сирии и Йемене. «Одновременно мы сделали еще одну вещь: мы создали глубокие зоны безопасности вокруг Государства Израиль. Мы сделали это в Газе, в Ливане, в Сирии, где, кстати, мы уничтожили все вооружения армии [экс-президента Сирии Башара] Асада, которая была центральным звеном “Оси зла”, — заявил он.
По словам Нетаньяху, Израиль полностью изменил свою оборонную доктрину: «Мы сломали барьер страха. Мы проявляем инициативу, мы атакуем, мы действуем внезапно и наносим удары по тем, кто угрожает нашей жизни». Иран и его союзники в результате военной операции «слабы как никогда».
Накануне, 15 июня, президент США Дональд Трамп объявил о подписании мирной сделки между США и Ираном. «Ормузский пролив уже частично открыт. Они ведут небольшую охоту за парочкой мин, которые уже нашли. Корабли уже начинают выходить. В пятницу он будет полностью открыт. Мы очень хорошо поладили с Ираном», — сказал он.
Агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что Иран дал 60-дневную отсрочку на время переговоров с США, в течение которой Тегеран не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив. В ночь на 15 июня агентство Mehr опубликовало 14 пунктов проекта мирного соглашения. Среди них — немедленное прекращение огня на всех фронтах, снятие морской блокады, возобновление работы Ормузского пролива, отмена санкций, а также немедленная разморозка $12 млрд иранских активов до начала переговоров.
При этом, как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источник, Нетаньяху начал предпринимать срочные попытки организовать встречу с Трампом, чтобы урегулировать разногласия вокруг готовящегося соглашения о прекращении войны с Ираном. По данным газеты, ожидаемая на этой неделе сделка вызвала тревогу в израильском руководстве: чиновники опасаются, что ослабление давления на Тегеран и риск разрыва с Вашингтоном на фоне войны с «Хезболлой» грозят серьезными последствиями. Напряжение усилилось после израильского удара по Бейруту: Трамп раскритиковал действия ЦАХАЛ и потребовал прекратить удары по Ливану, противоречащие июньскому соглашению о прекращении огня.
Ynet со ссылкой на источники писал, что Нетаньяху уведомил Трампа об отказе Израиля прекратить боевые действия в Ливане после заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном 15 июня. По данным The New York Times, в Израиле считают соглашение далеким от первоначальных целей, а сама страна остается в стороне от мирного урегулирования и не участвует в переговорах.