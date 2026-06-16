Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном

При этом, как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источник, Нетаньяху начал предпринимать срочные попытки организовать встречу с Трампом, чтобы урегулировать разногласия вокруг готовящегося соглашения о прекращении войны с Ираном. По данным газеты, ожидаемая на этой неделе сделка вызвала тревогу в израильском руководстве: чиновники опасаются, что ослабление давления на Тегеран и риск разрыва с Вашингтоном на фоне войны с «Хезболлой» грозят серьезными последствиями. Напряжение усилилось после израильского удара по Бейруту: Трамп раскритиковал действия ЦАХАЛ и потребовал прекратить удары по Ливану, противоречащие июньскому соглашению о прекращении огня.