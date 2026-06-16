Путин назначил дату выборов в Госдуму: когда это пройдет голосование

Российский президент Владимир Путин утвердил указ о назначении даты выборов в Государственную думу девятого созыва на 20 сентября. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовой информации.
«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября», — следует из документа.
В документе также обозначается, что данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования. То есть со вторника, 16 июня.
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