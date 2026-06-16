«Негативный след»: в Крыму проведут ревизию названий улиц для переименования

В Крыму планируют провести ревизию названий улиц, общественных пространств и учреждений и рассмотреть возможность их переименования. Речь идет о тех объектах, которые носят имена людей, оставивших, по оценке властей, негативный след в истории. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такие объекты могут получить новые названия в честь выдающихся военачальников, деятелей культуры и ученых.
«Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно», — написал Константинов.
По его словам, детальной проработкой вопроса займется комитет Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике.
Константинов заявил, что подход к истории должен быть внимательным и взвешенным, чтобы не разрушать прошлое, но при этом корректно расставлять исторические акценты.
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