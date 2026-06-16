Источник рассказал о снижении напряженности между Зеленским и Будановым*

Один из источников в высшем руководстве страны заявил, что все противоречия между Зеленским и Будановым не исчезли окончательно, однако их отношения стали заметно лучше. Другой собеседник из окружения главы киевского режима связал прежние сложности в общении с различиями в характерах и темпераменте двух политиков.