Отношения между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) некоторое время назад находились в критической точке, однако после личного разговора ситуация улучшилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным издания, еще несколько недель назад между двумя руководителями сохранялось серьезное напряжение. Собеседники РБК-Украина утверждают, что после откровенной беседы стороны обсудили дальнейшее взаимодействие и возможность более конструктивной совместной работы.
Один из источников в высшем руководстве страны заявил, что все противоречия между Зеленским и Будановым не исчезли окончательно, однако их отношения стали заметно лучше. Другой собеседник из окружения главы киевского режима связал прежние сложности в общении с различиями в характерах и темпераменте двух политиков.
Тема возможного конфликта между Зеленским и Будановым обсуждается в украинских СМИ не впервые. В апреле депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Зеленский якобы связывался с заместителями главы военной разведки и призывал их не выполнять указания руководителя. В том же месяце издание «Страна.ua» писало об усилении напряженности между Зеленским, Будановым и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
В июне «Украинская правда» сообщала о росте популярности Буданова. По данным издания, показатели доверия к руководителю военной разведки оказались выше, чем у главы киевского режима.
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