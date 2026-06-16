Политолог рассказал, как изменятся США и Европа к 2050 году

Сардарян считает, что классическая система сдержек и противовесов уходит в прошлое. «Весь смысл системы разделения властей различных институтов заключался в том, что один человек должен ограничивать другого, то есть один человек сидит в парламенте, он ограничивает президента или председателя правительства, другой сидит в конституционном суде и оттуда ограничивает этих обоих. А теперь система постепенно будет превращаться в то, что их ограничением будет заниматься цифровой алгоритм», — заявил собеседник ИС «Вести».