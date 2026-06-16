Политолог рассказал, как изменятся США и Европа к 2050 году

По словам политолога, за последние 15 лет принцип выборов на Западе кардинально поменялся. Если раньше избиратели голосовали за политическую программу, то теперь их внимание приковано к медийному образу конкретного лидера. Этот тренд ведет к тому, что исполнительная власть набирает силу, а полномочия глав государств расширяются.
Сардарян считает, что классическая система сдержек и противовесов уходит в прошлое. «Весь смысл системы разделения властей различных институтов заключался в том, что один человек должен ограничивать другого, то есть один человек сидит в парламенте, он ограничивает президента или председателя правительства, другой сидит в конституционном суде и оттуда ограничивает этих обоих. А теперь система постепенно будет превращаться в то, что их ограничением будет заниматься цифровой алгоритм», — заявил собеседник ИС «Вести».
Эксперт обратил внимание, что Соединенные Штаты уже внедряют технологии искусственного интеллекта в военное управление. Следующий шаг, по мнению Сардаряна, — передача ИИ контроля над финансами, налогами и бюджетом. В итоге контроль человека над человеком ослабнет, и, как полагает политолог, алгоритм усилит доминирование над людьми.
Среди прочих тенденций Генри Сардарян выделил отказ от чистой либеральной идеологии. На смену ей, по его словам, приходит симбиоз разных идейных течений.