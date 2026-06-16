Парламентарии Железногорска приняли участие в Х юбилейном Съезде депутатов Красноярского края

«Сегодня на Съезде присутствуют депутаты Госдумы, Заксобрания и местных органов самоуправления новой системы управления. В ходе выступлений говорили о самом важном — о консолидации сил всех уровней власти для успешного движения вперед. Главным лейтмотивом выступлений стали мысли, о том что решить проблемы мы можем только сообща. Также важной стала тематика поддержки ветеранов и участников СВО, их семей», — сказал Проскурнин по итогам заседания.