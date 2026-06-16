Парламентарии Железногорска приняли участие в Х юбилейном Съезде депутатов Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске проходит Х юбилейный Съезд депутатов Красноярского края.
Под девизом «Создаём будущее вместе» на форум приехали около тысячи участников, а это парламентарии Законодательного Собрания, депутаты Госдумы и представители местного самоуправления. Депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск приняли участие в съезде практически в полном составе. Возглавил делегацию председатель Совета депутатов Железногорска Сергей Проскурнин.
«Сегодня на Съезде присутствуют депутаты Госдумы, Заксобрания и местных органов самоуправления новой системы управления. В ходе выступлений говорили о самом важном — о консолидации сил всех уровней власти для успешного движения вперед. Главным лейтмотивом выступлений стали мысли, о том что решить проблемы мы можем только сообща. Также важной стала тематика поддержки ветеранов и участников СВО, их семей», — сказал Проскурнин по итогам заседания.
Кроме того, он подчеркнул, что мероприятие стало знаковым в преддверии нового политического сезона, который начнется после выборов в сентябре.
«На Съезде также была затронута тема экономического роста каждой территорий края. Железногорск вносит значительный вклад в развитие экономики региона. Так, порядка 560 млн рублей принес по итогам прошлого года железногорский Промпарк. Кроме того, у нас работают две большие Госкорпорации, которые также дают существенную налоговую базу», — отметил Предсдатель Совета.