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Губернатор Федорищев озвучил результаты проверки самарского депутата Милеева

Справку самарского депутата Александра Милеева об участии в СВО аннулировали после проверки.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны результаты проверки в отношении депутата Самарской Губдумы Александра Милеева, который подал документы на предварительное голосование как участник СВО. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«Пришли результаты запросов в Генеральную военную прокуратуру, в военную прокуратуру центрального военного округа по достоверности удостоверения участника боевых действий Александра Милеева. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. По ее итогам вместе с однопартийцами примем решение, может ли он оставаться в составе партии», — рассказал глава региона.

Ситуацию с Милеевым рассмотрели на расширенном заседании президиума регполитсовета. Герой России Максим Девятов отметил, что недостоверными сведениями о статусе участника СВО депутат ввел в заблуждение население, подорвал доверие к партии и настоящим бойцам.

Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть ситуацию в Центральном исполнительном комитете партии в рамках работы комитета по этике. Напомним, на неточности в справке Александра Милеева указал Герой России Андрей Еремин, после чего губернатор велел начать проверку. Теперь депутата могут исключить из партии.

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