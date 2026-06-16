Губернатор Федорищев озвучил результаты проверки самарского депутата Милеева

«Пришли результаты запросов в Генеральную военную прокуратуру, в военную прокуратуру центрального военного округа по достоверности удостоверения участника боевых действий Александра Милеева. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. По ее итогам вместе с однопартийцами примем решение, может ли он оставаться в составе партии», — рассказал глава региона.