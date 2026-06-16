CNN сообщил, когда США официально снимут морскую блокаду Ирана

Как отмечают в CENTCOM, с 13 апреля, когда блокада вступила в силу, американские силы перенаправили 142 коммерческих судна, которые соблюдали ограничения, и вывели из строя девять судов, нарушивших режим. Меры касались всех кораблей, заходивших в иранские порты и прибрежные зоны или покидавших их, включая все порты Ирана в Персидском и Оманском заливах.