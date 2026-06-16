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CNN сообщил, когда США официально снимут морскую блокаду Ирана

Американское Центральное командование (CENTCOM) готовится отменить морскую блокаду Ирана уже в эту пятницу, 19 июня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным собеседника телеканала, военные США получили соответствующую директиву. Решение вступит в силу после того, как 19 июня состоится официальная церемония подписания меморандума о начале урегулирования ближневосточного кризиса между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее стало известно, что документ уже завизировали в электронном формате президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Ожидается, что торжественная часть пройдет в Швейцарии.

CNN напоминает, что в минувшее воскресенье Трамп анонсировал «немедленное снятие военно-морской блокады США» с иранских портов после достижения соглашения.

Приказ о введении блокады Трамп отдал в середине апреля — примерно через шесть недель после начала военного конфликта с Ираном.

Как отмечают в CENTCOM, с 13 апреля, когда блокада вступила в силу, американские силы перенаправили 142 коммерческих судна, которые соблюдали ограничения, и вывели из строя девять судов, нарушивших режим. Меры касались всех кораблей, заходивших в иранские порты и прибрежные зоны или покидавших их, включая все порты Ирана в Персидском и Оманском заливах.

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