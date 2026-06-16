CNN сообщил, когда США официально снимут морскую блокаду Ирана

По данным собеседника телеканала, военные США получили соответствующую директиву. Решение вступит в силу после того, как 19 июня состоится официальная церемония подписания меморандума о начале урегулирования ближневосточного кризиса между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее стало известно, что документ уже завизировали в электронном формате президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Ожидается, что торжественная часть пройдет в Швейцарии.
Приказ о введении блокады Трамп отдал в середине апреля — примерно через шесть недель после начала военного конфликта с Ираном.
Как отмечают в CENTCOM, с 13 апреля, когда блокада вступила в силу, американские силы перенаправили 142 коммерческих судна, которые соблюдали ограничения, и вывели из строя девять судов, нарушивших режим. Меры касались всех кораблей, заходивших в иранские порты и прибрежные зоны или покидавших их, включая все порты Ирана в Персидском и Оманском заливах.