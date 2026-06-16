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Delfi: власти Латвии призвали уничтожать залетающие в страну БПЛА

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил, что иностранные беспилотники, нарушающие границы воздушного пространства страны, должны уничтожаться. Об этом сообщает портал Delfi.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как подчеркнул глава ведомства, власти республики исходят из принципа, что чужие дроны не могут безнаказанно летать над территорией Латвии. Защита граждан и национальная безопасность остаются главными приоритетами государства, отметил он.

При этом Мелнис отметил, что запуск дорогих ракет для перехвата каждого беспилотника не всегда оправдан, поэтому в стране сейчас разрабатывают и внедряют более дешевые и эффективные способы борьбы с дронами. При этом он подчеркнул, что человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах и нужно делать все, чтобы обезопасить жителей.

Ранее, 8 июня, истребители ВВС Франции, которые несли службу в рамках миссии НАТО по патрулированию неба над Прибалтикой, сбили беспилотный летательный аппарат в латвийском воздушном пространстве.

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