Delfi: власти Латвии призвали уничтожать залетающие в страну БПЛА

Как подчеркнул глава ведомства, власти республики исходят из принципа, что чужие дроны не могут безнаказанно летать над территорией Латвии. Защита граждан и национальная безопасность остаются главными приоритетами государства, отметил он.
При этом Мелнис отметил, что запуск дорогих ракет для перехвата каждого беспилотника не всегда оправдан, поэтому в стране сейчас разрабатывают и внедряют более дешевые и эффективные способы борьбы с дронами. При этом он подчеркнул, что человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах и нужно делать все, чтобы обезопасить жителей.
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