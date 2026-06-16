Delfi: власти Латвии призвали уничтожать залетающие в страну БПЛА

При этом Мелнис отметил, что запуск дорогих ракет для перехвата каждого беспилотника не всегда оправдан, поэтому в стране сейчас разрабатывают и внедряют более дешевые и эффективные способы борьбы с дронами. При этом он подчеркнул, что человеческую жизнь нельзя оценить в деньгах и нужно делать все, чтобы обезопасить жителей.