Арагчи раскрыл, когда США и Иран начнут новый этап переговоров

«Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США был окончательно согласован в воскресенье и в ближайшее время будет официально подписан, вероятно, в пятницу, и в месте, которое будет определено позже. Одновременно с этим начнется новый раунд переговоров между Ираном и США с целью достижения окончательного соглашения», — заявил министр на встрече с послами иностранных государств, аккредитованными в Иране.