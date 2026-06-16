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Арагчи раскрыл, когда США и Иран начнут новый этап переговоров

Новый этап диалога между Вашингтоном и Тегераном стартует сразу после того, как стороны поставят подписи под меморандумом о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи раскрыл детали предстоящего процесса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США был окончательно согласован в воскресенье и в ближайшее время будет официально подписан, вероятно, в пятницу, и в месте, которое будет определено позже. Одновременно с этим начнется новый раунд переговоров между Ираном и США с целью достижения окончательного соглашения», — заявил министр на встрече с послами иностранных государств, аккредитованными в Иране.

То, что сделка между сторонами состоялась, ранее подтвердили официальные лица США, Ирана и Пакистана, который выступает в роли посредника. Подписание меморандума запланировано на пятницу в Женеве. Как уточнили в Тегеране, в течение 60 дней после подписания документа стороны намерены обсуждать, в частности, ядерную программу Ирана. Кроме того, с 15 июня прекращается морская блокада Ирана со стороны США, а также военные операции на всех фронтах, включая Ливан.

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