Представители «Единой России» Красноярского края помогают землякам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ходе ежедневной работы партии «Единая Россия» в адрес местных общественных приемных партии, депутатам органов местного самоуправления, специалистам муниципалитетов, а также на сайт «Есть результат!» поступают обращения и наказы избирателей.
Часть этих наказов не требует принятия законодательных решений или серьезных бюджетных средств, при этом многие из них являются актуальными проблемами для конкретных людей, сообществ, групп.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Ерёмин решил вопрос с ремонтом крыши здания Центра дополнительного образования «Спектр» в Октябрьском районе Красноярска.
«Это важное место для ребятишек, педагогов, а также для волонтёров, которые помогают бойцам. Ко мне обратились жители района. Вместе с администрацией города удалось добиться решения: средства на ремонт кровли предусмотрены, работы будут проведены. Именно в такие моменты понимаешь, как важна возможность помочь людям в конкретном вопросе», — рассказал парламентарий ER.ru.
Председатель Ачинского окружного Совета депутатов, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Никитин помог с озеленением территории перинатального центра в Ачинске.
Красноярский центр охраны материнства и детства № 2 обратился с просьбой помочь с доставкой грунта для благоустройства территории ачинского медучреждения. Вопрос решили положительно: на площадку перед центром завезли два КАМАЗа земли. В ближайшее время начнется высадка зеленых насаждений.
«Забота о людях и ответственность за округ — такие задачи ставит перед собой Ачинское окружное местное отделение “Единой России”. Как я всегда говорю: партия — это, прежде всего, люди. От нашего единства, неравнодушия и ответственной работы каждого на своём месте зависит результат», — поделился Сергей Никитин.
В Минусинске активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» навестили мать погибшего участника СВО Раису Максимову. Группа волонтеров скосили траву, наладили подачу воды и вспахали землю. Партийцы навещают женщину и помогают справляться с хозяйством: в начале весны в рамках партийной акции «Антипаводок» Раисе Николаевне очистили снег во дворе и помогли убрать доски.
Единороссы продолжают помогать землякам, делать добрые дела для жителей Красноярского края.