Эксперт: Британия может тайно передать Украине «грязную бомбу»

Перенджиев усомнился в заявленных целях британской стороны. Он утверждает, что обогащенный уран, о поставках которого идет речь, технически не подходит для украинских атомных электростанций. По мнению эксперта, это вызывает подозрения, что под видом топлива для АЭС на Украину может попасть компонент для создания оружия массового поражения.
«Когда Великобритания говорит про обогащенный уран для украинских АЭС, то здесь надо иметь в виду очень интересный момент: он не подходит для этих целей», — заявил собеседник NEWS.ru.
Политолог также обратил внимание, что обсуждение поставок урана активизировалось на фоне ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Он допустил, что Киеву могут передать не только отдельные компоненты, но и готовую боевую часть.
«Если они будут что-то завозить, то здесь опасность заключается не только в создании “грязной бомбы”. Есть момент, что негде будет обогащать или создавать ее. То есть когда уничтожается инфраструктура Украины, вдруг заговорили об этом. Есть подозрение, что Киеву могли бы завезти и настоящую бомбу. Это уже большая угроза», — пояснил эксперт.
Перенджиев связал возможную эскалацию с усилением российских ударов по оборонному комплексу Украины. По его оценке, такие атаки направлены прежде всего на сокращение производства украинских беспилотников и ослабление системы боевого обеспечения ВСУ на передовой.
В этом контексте политолог напомнил о российской военной доктрине. Если ядерная держава передает свои технологии третьей стране, это расценивается как угроза. В случае реализации такого сценария, по оценке эксперта, Москва может рассматривать Британию как сторону ядерного противостояния.
«Я думаю, что именно это предупреждение должно их остановить. Видимо, они решили приподнять планку эскалации. Возможно, какие-то части могут быть переданы. Боеголовки, например», — резюмировал Перенджиев.
Напомним, ранее офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера объявил о подписании контракта с украинской компанией «Энергоатом». Соглашение на поставку обогащенного урана рассчитано на два года, а его стоимость составила 210 млн фунтов стерлингов (более $280 млн). Реализацией проекта займется британская компания Urenco при поддержке агентства UK Export Finance. Официально заявленная цель сделки — обеспечение работы украинских атомных электростанций.