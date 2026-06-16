TRT: Польша до сих пор не поставила Украине оставшиеся истребители МиГ-29

Мы не передавали МиГи Украине. Между Польшей и Украиной ведется диалог.
О передаче Киеву советских МиГ-29, оставшихся на вооружении Польши с 1989 года, стороны объявили в прошлом году. Свои МиГ-29 Польша планирует заменить корейскими многоцелевыми самолетами FA-50 и американскими истребителями F-16 и F-35, пишет портал TRT World.
Несмотря на неоднократные заверения польских официальных лиц, сделка между Варшавой и Киевом застопорилась. Это связано с тем, что соглашение о передаче украинских технологий БПЛА остается незавершенным, отмечает издание.
Варшава, по словам замминистра, ясно дала понять, что, развивая свои собственные возможности в области дронов, она хочет воспользоваться опытом Украины, накопленным за более чем четыре года конфликта.
Мы договорились с украинской стороной о передаче технологий. Если этот вопрос будет окончательно согласован, то вопрос с истребителями решится успешно.
В декабре министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша рассчитывает получить от Украины беспилотные и ракетные технологии в обмен на самолеты. «Отношения солидарности должны быть двусторонними. Украинцы являются лучшими в области БПЛА из всех стран, с которыми у нас сложились позитивные отношения», — утверждал он тогда.
По некоторым оценкам, на вооружении Польши остаются 14 МиГ-29, из которых к полетам пригодны не более восьми.