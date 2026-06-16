В Красноярском крае официально учреждён День многодетной семьи

«Поддержка многодетных семей не должна сводиться только к льготам и выплатам. Забота о семье должна пронизывать все сферы. Установление Дня многодетной семьи — выражение уважения к родителям, которые воспитывают троих и более детей. Это признание их труда, направленного на укрепление семейных ценностей — одной из ключевых задач нацпроекта “Семья”», — отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.