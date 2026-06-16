В Красноярском крае официально учреждён День многодетной семьи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Указ об этом подписал Губернатор Михаил Котюков. Праздник будут отмечать ежегодно в третью субботу декабря.
«В Красноярском крае более 51 тысячи многодетных семей. Важно, чтобы больших и дружных семей становилось больше. День многодетной семьи — ещё один повод проявить внимание к тем, кто не боится трудностей и знает, что счастье — в детях», — подчеркнул Михаил Котюков.
Предложение об установлении праздника глава региона озвучил год назад на Красноярском демографическом форуме. Оно нашло широкую поддержку. Впервые День многодетной семьи отметили в крае 21 декабря 2025 года. Праздник стал ярким событием и показал важность этой темы для жителей.
«Поддержка многодетных семей не должна сводиться только к льготам и выплатам. Забота о семье должна пронизывать все сферы. Установление Дня многодетной семьи — выражение уважения к родителям, которые воспитывают троих и более детей. Это признание их труда, направленного на укрепление семейных ценностей — одной из ключевых задач нацпроекта “Семья”», — отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
Закрепление даты указом Губернатора сделает праздник ежегодной традицией. Он будет направлен на поддержку многодетных семей и укрепление их статуса в обществе.