Партия экс-президента Армении заявила о фальсификации выборов

«7 июня в Армении выборы не состоялись. Состоялась фальсификация выборов, преступное деяние, спланированное заранее, осуществленное централизованным руководством и увенчанное прямым вмешательством главы режима, направленное на узурпацию воли народа», — заявили в Республиканской партии Армении (РПА).
По версии РПА, вся избирательная кампания была построена на системных нарушениях. В партии перечислили ключевые элементы этой схемы: массовое использование административного ресурса, запугивание госслужащих и муниципальных работников, политические преследования и аресты оппозиционеров, намеренный паралич штабов оппонентов, превращение государственных и проправительственных СМИ в инструмент для дискредитации, а также прямую фальсификацию голосов и искажение итогов на участках.
«Это не серия отдельных нарушений, а системное избирательное мошенничество, осуществляемое силой государственного аппарата. Официальная картина, которая сложилась, не отражает результатов выборов, а является открытым захватом власти партией “Гражданский договор”», — подчеркнули в РПА.
Республиканская партия настаивает: официальные итоги голосования 7 июня — это «ложные, ничтожные» данные, которые не отражают волю армянского народа. Сформированный на их основе парламент, по мнению оппозиционеров, не является представительным органом. «Это совокупность узурпированных мандатов, лишенных какой-либо демократической легитимности», — говорится в заявлении.
Представители партии заявили, что отказываются признавать Национальное собрание и сформированное им правительство законным отражением воли армянского народа. По их мнению, вся полнота политической и юридической ответственности за нынешний глубокий внутриполитический кризис и его вероятные последствия ложится на Никола Пашиняна. Они утверждают, что премьер-министр, стремясь любой ценой удержать власть, нарушил конституционное право граждан на голосование и поставил под угрозу основы армянской государственности.
В РПА призвали все политические силы, разделяющие национально-государственную ответственность, а также каждого гражданина забыть о разногласиях и объединиться ради одной цели. Эта цель — восстановить узурпированный выбор народа и защитить государственность Армении.
В партии заверили, что намерены вести последовательную и бескомпромиссную борьбу. Они подчеркнули, что будут действовать исключительно в рамках Конституции, опираясь на закон и демократические принципы.
«Сфальсифицированные выборы не могут и не станут легитимным источником власти», — добавили в РПА.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Армении 14 июня обнародовала окончательные итоги парламентских выборов. Партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,7456% голосов. Такой результат позволяет ей единолично сформировать новое правительство. Всего в голосовании приняли участие 1 476 769 человек, что составило 58,9% от общего числа избирателей.