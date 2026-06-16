Партия экс-президента Армении заявила о фальсификации выборов

Представители партии заявили, что отказываются признавать Национальное собрание и сформированное им правительство законным отражением воли армянского народа. По их мнению, вся полнота политической и юридической ответственности за нынешний глубокий внутриполитический кризис и его вероятные последствия ложится на Никола Пашиняна. Они утверждают, что премьер-министр, стремясь любой ценой удержать власть, нарушил конституционное право граждан на голосование и поставил под угрозу основы армянской государственности.