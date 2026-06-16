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МИД КНР назвал клеветой скандальное заявление Каи Каллас

Официальный Пекин резко ответил на обвинения со стороны главы дипломатии Евросоюза. Представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал слова Каи Каллас клеветой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Поводом для жесткой реакции стало заявление европейского дипломата. Каллас публично обвинила китайских военных в том, что они якобы тренируют российских солдат для ведения боев на Украине. Журналисты попросили Линь Цзяня прокомментировать эту информацию на брифинге во вторник.

«Соответствующие утверждения не имеют фактических оснований, это чистая клевета и очернение», — подчеркнул китайский дипломат.

Кая Каллас уже не в первый раз оказывается в центре скандала из-за сомнительных заявлений. Ранее она утверждала, что за последние сто лет Россия якобы атаковала более 19 стран. Позже она повторила этот тезис, добавив, что «нападения» затронули несколько десятков государств, включая страны Африки. В российском внешнеполитическом ведомстве тогда отметили, что подобные высказывания Каллас говорят об уровне ее знаний, который не превышает школьной программы.

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