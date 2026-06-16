Кая Каллас уже не в первый раз оказывается в центре скандала из-за сомнительных заявлений. Ранее она утверждала, что за последние сто лет Россия якобы атаковала более 19 стран. Позже она повторила этот тезис, добавив, что «нападения» затронули несколько десятков государств, включая страны Африки. В российском внешнеполитическом ведомстве тогда отметили, что подобные высказывания Каллас говорят об уровне ее знаний, который не превышает школьной программы.