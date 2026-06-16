Лукашенко объяснил, что должен понимать Зеленский: «Как поют, так и отпевают»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» объяснил, что должен понимать Владимира Зеленского. Подробности приводит БелТА.
Журналист спросила у главы республики про его весьма нелестные слова в адрес Зеленского.
— Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: «Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками», — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко напомнил, что он никак не реагировал на подобное и молчал, чему многие удивлялись. Как отмечает глава государства, он понимал под каким прессом находится Зеленский, который молодой, неопытный и не военный человек:
— Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить… Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова.
Глава государства допустил, что, может быть, ему и не нужно было резко об этом говорить. Вместе с тем президент Беларуси объяснил, что должен понимать Зеленский:
— Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто просил президента России Владимира Путина остановиться и отвести войска от Киева: «Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся».
Также Лукашенко раскрыл, что украинские военные докладывают Зеленскому.
Тем временем Лукашенко раскрыл мнение Путина о перебрасывании украинского конфликта на территорию Беларуси.
Кроме того, глава государства прокомментировал стягивание Украиной войск к границе с Беларусью: «Он не может. Там нечего противопоставить».