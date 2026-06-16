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Лукашенко объяснил, что должен понимать Зеленский: «Как поют, так и отпевают»

Лукашенко прокомментировал жесткие высказывания в адрес Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» объяснил, что должен понимать Владимира Зеленского. Подробности приводит БелТА.

Журналист спросила у главы республики про его весьма нелестные слова в адрес Зеленского.

— Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: «Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками», — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко напомнил, что он никак не реагировал на подобное и молчал, чему многие удивлялись. Как отмечает глава государства, он понимал под каким прессом находится Зеленский, который молодой, неопытный и не военный человек:

— Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить… Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова.

Глава государства допустил, что, может быть, ему и не нужно было резко об этом говорить. Вместе с тем президент Беларуси объяснил, что должен понимать Зеленский:

— Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто просил президента России Владимира Путина остановиться и отвести войска от Киева: «Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся».

Также Лукашенко раскрыл, что украинские военные докладывают Зеленскому.

Тем временем Лукашенко раскрыл мнение Путина о перебрасывании украинского конфликта на территорию Беларуси.

Кроме того, глава государства прокомментировал стягивание Украиной войск к границе с Беларусью: «Он не может. Там нечего противопоставить».

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