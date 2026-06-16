Дата выборов в Госдуму стала известна волгоградцам — указ подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов депутатов Госдумы IX созыва. На избирательные участки волгоградцам и другим россиянам нужно будет явиться 20 сентября.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.
Впервые за федеральных законодателей будут голосовать жители присоединённых территорий.
В этот же день состоятся и другие избирательные кампании. В частности, в Волгограде будут голосовать за того, кто займёт в облдуме кресло, освободившееся после ухода Станислава Короткова — прокуратура обвинила его в том, что он, получая зарплату в региональном парламенте, одновременно занимался бизнесом.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал о претендентах на место областном заксобрании.
Всего в стране в единый день голосования осенью 2026 года пройдёт больше 2,2 тысячи избирательных кампаний. Заместить планируется около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
В 11 субъектах РФ определятся с главами, восемь из выборов будут прямыми, в трёх регионах вместо жителей станут голосовать депутаты заксов. Самих парламентариев будут выбирать в 39 регионах страны.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что итоги праймериз «ЕР» подвели в Волгограде.