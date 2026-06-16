Дата выборов в Госдуму стала известна волгоградцам — указ подписал Путин

В этот же день состоятся и другие избирательные кампании. В частности, в Волгограде будут голосовать за того, кто займёт в облдуме кресло, освободившееся после ухода Станислава Короткова — прокуратура обвинила его в том, что он, получая зарплату в региональном парламенте, одновременно занимался бизнесом.