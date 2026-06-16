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СМИ: парламент Венгрии проголосовал за введение восьмилетнего ограничения для премьеров

Венгерский парламент исключил возвращение Виктора Орбана, введя восьмилетнее ограничение срока на посту премьер-министра.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В понедельник парламент Венгрии большинством голосов (135 из 199 голосов) одобрил конституционную поправку, которая ограничивает период полномочий премьер-министра двумя четырехлетними сроками. Оппозиционные «Фидес» и «Христианско-демократическая народная партия» (KDNP) голосовали против поправки, а ультраправая партия «Наша Родина» воздержалась, уточняет издание Euractiv.

Итоги голосования фактически лишают бывшего премьера Виктора Орбана возможности вновь выдвинуться на эту должность, передает агентство Reuters. Издание напоминает, что нынешний премьер-министр Петер Мадьяр после победы на апрельских выборах «отстранил от власти» Орбана, который был премьером в общей сложности 20 лет, причем 16 лет — беспрерывно. Мадьяр получил в парламенте большинство в две трети голосов, что позволяет его партии «Тиса» отменять или изменять законы, принятые партией Орбана «Фидес», включая конституцию.

В конституционной поправке, одобренной вчера парламентом, говорится, что те, кто ранее занимал пост премьер-министра не менее восьми лет, «не могут быть избраны премьер-министром». ​Это относится к срокам пребывания на посту главы кабмина после 2 мая 1990 года.

Euractiv отмечает, что конституционные поправки в Венгрии не могут быть оспорены по существу, поэтому возможности президента Тамаша Шуйока для предотвращения вступления этой меры в силу ограничены.

Сам Орбан в ответ на результаты голосования заявил:

Мысль о том, что кого-то в Венгрии, например меня, можно держать подальше от народа, довольно забавна. В конце концов, решают люди.

Виктор Орбан
бывший премьер-министр Венгрии

Говоря о правительстве Мадьяра, он добавил: «Они находятся у власти всего месяц. Им не следует мечтать о восьми годах это заблуждение».

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