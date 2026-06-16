СМИ: парламент Венгрии проголосовал за введение восьмилетнего ограничения для премьеров

В понедельник парламент Венгрии большинством голосов (135 из 199 голосов) одобрил конституционную поправку, которая ограничивает период полномочий премьер-министра двумя четырехлетними сроками. Оппозиционные «Фидес» и «Христианско-демократическая народная партия» (KDNP) голосовали против поправки, а ультраправая партия «Наша Родина» воздержалась, уточняет издание Euractiv.
Итоги голосования фактически лишают бывшего премьера Виктора Орбана возможности вновь выдвинуться на эту должность, передает агентство Reuters. Издание напоминает, что нынешний премьер-министр Петер Мадьяр после победы на апрельских выборах «отстранил от власти» Орбана, который был премьером в общей сложности 20 лет, причем 16 лет — беспрерывно. Мадьяр получил в парламенте большинство в две трети голосов, что позволяет его партии «Тиса» отменять или изменять законы, принятые партией Орбана «Фидес», включая конституцию.
Euractiv отмечает, что конституционные поправки в Венгрии не могут быть оспорены по существу, поэтому возможности президента Тамаша Шуйока для предотвращения вступления этой меры в силу ограничены.
Сам Орбан в ответ на результаты голосования заявил:
Мысль о том, что кого-то в Венгрии, например меня, можно держать подальше от народа, довольно забавна. В конце концов, решают люди.
Говоря о правительстве Мадьяра, он добавил: «Они находятся у власти всего месяц. Им не следует мечтать о восьми годах — это заблуждение».