СМИ: парламент Венгрии проголосовал за введение восьмилетнего ограничения для премьеров

Итоги голосования фактически лишают бывшего премьера Виктора Орбана возможности вновь выдвинуться на эту должность, передает агентство Reuters. Издание напоминает, что нынешний премьер-министр Петер Мадьяр после победы на апрельских выборах «отстранил от власти» Орбана, который был премьером в общей сложности 20 лет, причем 16 лет — беспрерывно. Мадьяр получил в парламенте большинство в две трети голосов, что позволяет его партии «Тиса» отменять или изменять законы, принятые партией Орбана «Фидес», включая конституцию.