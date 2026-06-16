Американист раскрыл стратегию европейских политиков

Во вторник издание Politico сообщило, что в европейских столицах с нарастающей тревогой следят за подготовкой визита посланников Дональда Трампа в Москву. Опасения Брюсселя имеют под собой четкую логику: в Европе всерьез опасаются, что вопросы урегулирования конфликта на Украине будут решены в рамках российско-американского диалога и без участия стран ЕС. Напомним, о возможном визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию стало известно по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 14 июня.