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Американист раскрыл стратегию европейских политиков

Предстоящий визит в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера вызвал панику в Европе. Политолог Константин Блохин рассказал Новостям Mail, чего боятся европейцы и смогут ли они сорвать переговоры по Украине.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В европейских столицах давно и всерьез опасаются, что судьба Украины будет решена в двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона, отмечает Блохин.

Это классическая стратегия европейцев: они боятся, что все решат без них, что они останутся на периферии. Европейцы хотят дисциплинировать (президента США Дональда) Трампа, направить его по пути (экс-президента США Джо) Байдена.

Константин Блохин
политолог

Страны ЕС не предлагают ничего принципиально нового, обращает внимание политолог. По его словам, они выработали некий универсальный взгляд и теперь хотят, чтобы США решали вопросы по Украине и выстраивали контакты с России тоже в рамках единого с Европой подхода.

Во вторник издание Politico сообщило, что в европейских столицах с нарастающей тревогой следят за подготовкой визита посланников Дональда Трампа в Москву. Опасения Брюсселя имеют под собой четкую логику: в Европе всерьез опасаются, что вопросы урегулирования конфликта на Украине будут решены в рамках российско-американского диалога и без участия стран ЕС. Напомним, о возможном визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию стало известно по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 14 июня.

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