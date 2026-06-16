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Песков: Путина не приглашали на саммит G7

Президент РФ Владимир Путин не получал официального приглашения на саммит «Группы семи» (G7) в городе Эвиан-ле-Бен. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что Владимир Зеленский предлагал провести встречу с Путиным в рамках этого саммита.

«Конечно же, не было», — сказал Песков, уточнив, направлялось ли приглашение российскому лидеру по официальным каналам.

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