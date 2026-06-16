Песков: Путина не приглашали на саммит G7

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что Владимир Зеленский предлагал провести встречу с Путиным в рамках этого саммита.
«Конечно же, не было», — сказал Песков, уточнив, направлялось ли приглашение российскому лидеру по официальным каналам.
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