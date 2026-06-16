Точных дат визита Уиткоффа и Кушнера в Москву пока нет.
Официальных приглашений от Киева провести встречу Путина с Зеленским на саммите G7 не было.
Владимир Путин не получал приглашение на саммит G7.
Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.
Официальных каналов общения между Москвой и Киевом нет.
Владимир Путин готовится к саммиту Россия — АСЕАН, который состоится в Казани.
Президент РФ на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани проведет марафон двусторонних встреч.
16 июня Владимир Путин примет главу Северной Осетии — Алании Сергея Меняйло.