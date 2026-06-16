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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 16 июня: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Точных дат визита Уиткоффа и Кушнера в Москву пока нет.

Официальных приглашений от Киева провести встречу Путина с Зеленским на саммите G7 не было.

Владимир Путин не получал приглашение на саммит G7.

Если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, то он всегда может приехать в Москву, где его примут.

Официальных каналов общения между Москвой и Киевом нет.

Владимир Путин готовится к саммиту Россия — АСЕАН, который состоится в Казани.

Президент РФ на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани проведет марафон двусторонних встреч.

16 июня Владимир Путин примет главу Северной Осетии — Алании Сергея Меняйло.

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