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Пока не на что смотреть: Лукашенко высказался о белорусском футболе

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в белорусском футболе пока не на что смотреть.

Источник: Sputnik.by

Такую оценку глава государства дал на совещании по вопросам развития хоккея, которое в ходе обсуждения вышло за рамки первоначальной темы.

«Это разговор о ситуации в спорте вообще», — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

По словам белорусского лидера, его нередко критикуют за повышенное внимание к хоккею, однако причина заключается в результатах спортсменов.

«Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть», — заявил президент.

В качестве примера Лукашенко привел недавний товарищеский матч белорусской сборной против команды Буркина-Фасо. Белорусы вели по ходу встречи со счетом 2:0, однако в итоге не смогли удержать преимущество и завершили игру вничью — 2:2.

По мнению главы государства, такой результат свидетельствует о проблемах с подготовкой команды.

«О чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть», — отметил он.

Лукашенко также высказался и насчет того, что государство якобы уделяет футболу недостаточно внимания, отметив, что под «вниманием» обычно подразумевается финансирование.

В качестве примера он привел минское «Динамо», которому обеспечили бюджет и кураторство со стороны главы МВД Ивана Кубракова. Однако, как сказал белорусский лидер, скачка в игре за этим не последовало.

«Не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что футбол и хоккей остаются основными видами спорта, которые уже считаются «народными».

Ранее президент отметил, что минское «Динамо» является главным идеологическим проектом страны, который необходимо развивать. Кроме того, глава государства заявил, что столичному клубу нужно брать Кубок Гагарина в следующем сезоне КХЛ, который начнется уже 5 сентября.

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