Лукашенко назвал главный идеологический проект Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный идеологический проект, сообщает пресс-служба президента.
Так, 16 июня на совещание о развитии хоккея белорусский лидер подчеркнул, что хоккейный клуб «Динамо-Минск» является важным идеологическим проектом, требующим развития.
— Народная команда, как ее определили. Это главный идеологический проект. Но если это важный проект, на который мы можем опираться, то его надо развивать, — заявил он.
Лукашенко обратил внимание на то, что у минского «Динамо» — налицо прогресс команды. Он сказал, что это никто не оспаривает. Но и назвал фактом то, что команда не достигла того, что должна была, и что обещали.
При этом глава республики сказал, как следует развивать белорусский хоккей.
— Двигаться надо дальше и подбирать надо людей под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать под это, — констатировал он.
А вот направления, как двигаться дальше и не потерять уже имеющееся, Лукашенко назвал вопросом. Резюмируя же, белорусский президент отметил, что сейчас у ХК «Динамо-Минск» главная цель — пробиться в четвертьфинал Континентальной хоккейной лиги. И в следующем сезоне взять кубок КХЛ.