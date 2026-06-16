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На Х Съезде депутатов состоялась встреча детского омбудсмена Ирины Мирошниковой с представителями муниципалитетов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках Х Съезда депутатов состоялась встреча председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края Ильи Зайцева, Уполномоченного по защите прав детей в крае Ирины Мирошниковой и представителей 23 муниципальных округов — депутатов окружных советов и представителей исполнительной власти.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках Х Съезда депутатов состоялась встреча председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края Ильи Зайцева, Уполномоченного по защите прав детей в крае Ирины Мирошниковой и представителей 23 муниципальных округов — депутатов окружных советов и представителей исполнительной власти.

Главной темой для обсуждения стала государственная семейная политика в регионе. По словам омбудсмена, в 2025 году жалобы в сфере опеки и попечительства были в тройке самыми распространенных. И работа над ними требует от специалистов не только большого объема знаний в разных областях, но неформального отношения к каждой сложной семейной ситуации. По ее мнению, необходимо предусмотреть штатные изменения в структуре администрации муниципального образования, чтобы органы опеки подчинялись заместителю, курирующему вопросы социальной сферы.

Она подчеркнула, что на данный момент в 18 из 39 муниципалитетах специалисты входят в состав управлений образования, а значит привлекаются к выполнению дополнительных задач, не входящих в их должностные обязанности.

Илья Зайцев отметил важность получения обратной связи от территорий: «Муниципалитеты — это власть, которая находится ближе всего к семьям и детям, видит реальные проблемы и может предложить работающие решения. Наше обсуждение — хороший пример диалога, который должен стать постоянной практикой. Мы открыты для предложений. Только так можно добиться реальной семейноцентричности и выстроить систему опеки, ориентированную на потребности конкретных семей».

Среди актуальных проблем остаются: своевременное оказание ранней помощи, вопросы ответственности опекунов и родителей за нецелевое использование пособий на детей, трудности межведомственного взаимодействия, без которого невозможно оказать комплексную помощь семье.

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