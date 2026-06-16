На Х Съезде депутатов состоялась встреча детского омбудсмена Ирины Мирошниковой с представителями муниципалитетов

Главной темой для обсуждения стала государственная семейная политика в регионе. По словам омбудсмена, в 2025 году жалобы в сфере опеки и попечительства были в тройке самыми распространенных. И работа над ними требует от специалистов не только большого объема знаний в разных областях, но неформального отношения к каждой сложной семейной ситуации. По ее мнению, необходимо предусмотреть штатные изменения в структуре администрации муниципального образования, чтобы органы опеки подчинялись заместителю, курирующему вопросы социальной сферы.