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Politico: разговоры Трампа о G2 задевают союзников

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что предпочитает действовать с Китаем один на один — в формате G2. Это затрудняет стремление союзников США противостоять растущей экономической угрозе со стороны Китая единым фронтом, пишет портал Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению Politico, Трамп изложил это на майской встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, объявив тот саммит «Большой двойкой» (G2). «Это G2. У них есть G7, у них есть G8, ну, а это G2», — сказал Трамп тогда журналистам.

В конце мая Эндрю Паздер, постпред США при ЕС, подтвердил, что отношения между Трампом и Си «реальны» и это «заставляет Европу нервничать».

Такой подход, по мнению Politico, подрывает усилия традиционных союзников США во главе с Европой выступить единым фронтом против Китая. После того как Трамп повысил торговые пошлины для Китая, дешевый китайский экспорт хлынул на другие западные рынки, в первую очередь в Европу, говорится в статье.

То, что [Китай] сбрасывал на США, теперь он сбрасывает на Европу. Так что они обеспокоены и, безусловно, реагируют на это.

Эндрю Паздер
постпред США при ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал этот вопрос приоритетным в преддверии саммита G7, который сейчас проходит в Эвиане. Однако Белый дом даже не упомянул Китай в списке приоритетов, которые он составил перед саммитом, подчеркивает Politico.

По мнению Чеда Боуна, старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона, Европа готова оказать давление на Китай, но администрация Трампа «просто не проявляет к этому никакого интереса, хотя США действительно долго ждали этот момент».

Впрочем, страны ЕС, согласно Politico, не готовы проводить некоторые из наиболее конфронтационных мер торговой политики Трампа, такие как односторонние тарифы, опасаясь, что это спровоцирует торговую войну, которая может очень быстро привести к обратным последствиям. Вместо этого блок из 27 стран обещает придерживаться дипломатического подхода — активизировать переговоры с Пекином и диверсифицировать торговых партнеров.

Европу отчасти сдерживает страх ответных мер [со стороны Китая]. И страх того, что мы [США] не сможем защитить их, если они столкнутся с принуждением и возмездием со стороны китайцев.

Чед Боун
старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона

Япония уже испытала это на себе, пишет Politico. Китай, разгневанный воинственной позицией нового премьер-министра Японии в отношении Тайваня, больше четырех месяцев ограничивал экспорт редкоземельных элементов в Японию, угрожая производству множества товаров — от автомобилей до сотовых телефонов и другой высокотехнологичной продукции.

Трамп тем временем отправился в Пекин для дружеских фотосессий с Си, одновременно выдвигая идею о замене G7 на G2.

У Японии есть очень веские основания для беспокойства по поводу концепции «Большой двойки» — будь то де-юре или де-факто.

Чед Боун
старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона

В то же время союзники США сомневаются, что Трамп сможет самостоятельно «обуздать» поведение Китая. «Пекин на 200% выиграет от идеи G2: они будут наслаждаться сладким и выплевывать кислое», — подытожил азиатский дипломат.

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