Politico: разговоры Трампа о G2 задевают союзников

По мнению Politico, Трамп изложил это на майской встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, объявив тот саммит «Большой двойкой» (G2). «Это G2. У них есть G7, у них есть G8, ну, а это G2», — сказал Трамп тогда журналистам.
Такой подход, по мнению Politico, подрывает усилия традиционных союзников США во главе с Европой выступить единым фронтом против Китая. После того как Трамп повысил торговые пошлины для Китая, дешевый китайский экспорт хлынул на другие западные рынки, в первую очередь в Европу, говорится в статье.
То, что [Китай] сбрасывал на США, теперь он сбрасывает на Европу. Так что они обеспокоены и, безусловно, реагируют на это.
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал этот вопрос приоритетным в преддверии саммита G7, который сейчас проходит в Эвиане. Однако Белый дом даже не упомянул Китай в списке приоритетов, которые он составил перед саммитом, подчеркивает Politico.
По мнению Чеда Боуна, старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона, Европа готова оказать давление на Китай, но администрация Трампа «просто не проявляет к этому никакого интереса, хотя США действительно долго ждали этот момент».
Впрочем, страны ЕС, согласно Politico, не готовы проводить некоторые из наиболее конфронтационных мер торговой политики Трампа, такие как односторонние тарифы, опасаясь, что это спровоцирует торговую войну, которая может очень быстро привести к обратным последствиям. Вместо этого блок из 27 стран обещает придерживаться дипломатического подхода — активизировать переговоры с Пекином и диверсифицировать торговых партнеров.
Европу отчасти сдерживает страх ответных мер [со стороны Китая]. И страх того, что мы [США] не сможем защитить их, если они столкнутся с принуждением и возмездием со стороны китайцев.
Япония уже испытала это на себе, пишет Politico. Китай, разгневанный воинственной позицией нового премьер-министра Японии в отношении Тайваня, больше четырех месяцев ограничивал экспорт редкоземельных элементов в Японию, угрожая производству множества товаров — от автомобилей до сотовых телефонов и другой высокотехнологичной продукции.
Трамп тем временем отправился в Пекин для дружеских фотосессий с Си, одновременно выдвигая идею о замене G7 на G2.
У Японии есть очень веские основания для беспокойства по поводу концепции «Большой двойки» — будь то де-юре или де-факто.
В то же время союзники США сомневаются, что Трамп сможет самостоятельно «обуздать» поведение Китая. «Пекин на 200% выиграет от идеи G2: они будут наслаждаться сладким и выплевывать кислое», — подытожил азиатский дипломат.