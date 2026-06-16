Politico: разговоры Трампа о G2 задевают союзников

По мнению Politico, Трамп изложил это на майской встрече с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, объявив тот саммит «Большой двойкой» (G2). «Это G2. У них есть G7, у них есть G8, ну, а это G2», — сказал Трамп тогда журналистам.