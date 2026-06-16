Бюджет 2025: все социальные обязательства выполнены

«Принимая во внимание прозвучавшие в ходе проведения публичных слушаний мнения, предложения, предлагаю внести вопрос об отчете об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2025 год и проекте закона Новосибирской области “Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2025 год” на рассмотрение сессии Законодательного Собрания для принятия в первом чтении, — подвела итог обсуждению вице-спикер Ирина Диденко. — Кратко озвучу предложенные депутатами рекомендации. Первое — это обеспечить выполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по обелению отдельных секторов экономики, в том числе, усилить работу по повышению собираемости налогов, снижение задолженности перед бюджетами, государственными фондами, легализации заработной платы в борьбе с неформальной занятостью. Параллельно направить усилия на снижение административных барьеров и ограничения для бизнеса. В условиях сокращения темпов экономического развития, снижение прибыли предприятий, а также усиления фискальной нагрузки особую актуальность приобретают вопросы развития сферы малого и среднего предпринимательства. Важно не допустить, чтобы бизнес закрывался, поскольку он выполняет не только функцию источника поступления доходов бюджета всех уровней, но и социальные функции по обеспечению трудоустройства, занятости населения, удовлетворению потребностей людей. Президент России, выступая на прошедшем Петербургском экономическом форуме, поручил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, оставив его на уровне 20 млн рублей. Это, безусловно, важный и позитивный сигнал для бизнеса, который дает возможность продолжить совместную работу власти и предпринимательского сообщества по улучшению делового климата. Необходимо принять комплекс мер, направленных на снижение размера дефицита областного бюджета Новосибирской области, государственного внутреннего долга и расходов на его обслуживание. В этих условиях ключевое значение принимают действия, направленные на повышение эффективности расходов и оздоровление государственных финансов», — подчеркнула Ирина Диденко.