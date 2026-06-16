Бюджет 2025: все социальные обязательства выполнены

В Законодательном Собрании состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Новосибирской области за 2025 год.
По традиции в публичных слушаниях, состоявшихся в большом зале Законодательного Собрания, собрались министры Правительства области, депутаты регионального парламента и Совета депутатов города Новосибирска, руководители органов местного самоуправления, представители общественности. В режиме видео-конференц-связи за ходом обсуждения наблюдали руководители органов местного самоуправления территорий области.
«Открывая публичные слушания, приветствую всех участников от имени Председателя Законодательного Собрания Андрея Ивановича Шимкива, желаю продуктивной, эффективной и интересной работы, с тем, чтобы в дальнейшем все наши наработки нашли отражение в документах Законодательного Собрания», — приветствовала участников публичных слушаний заместитель Председателя Законодательного Собрания — председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко.
«Прошедший год все мы воспринимаем как достаточно сложный, — отметил первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков. — Конечно, и 2026-й не легче, но вход в 2025-й год был весьма сложным по уже известным причинам. Это и снижение деловой активности, и высокая ключевая ставка. Тем не менее, все задачи, которые мы перед собой ставили, нам удалось выполнить, несмотря на то, что доходная часть областного бюджета, особенно в налоге на прибыль, достаточно серьезно просела. Несмотря на то, что мы притормозили все новые проекты в стройке — считаем, что такое решение было правильным — для того, чтобы выполнить социальные обязательства, в первую очередь, перед участниками СВО и населением области. Ни одну из льгот мы не урезали», — констатировал зампред Правительства региона.
С подробным анализом итогов социально-экономического развития Новосибирской области за 2025 год перед депутатами выступил исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак. «В 2025 году произошло замедление темпов экономического роста и ухудшение его качества. Валовый региональный продукт Новосибирской области в 2025 году составил 3 трлн рублей, индекс физического объема составил 18%. Для сравнения: в 2024 году, индекс физического объема валового регионального продукта области был практически на 4 процентных пункта выше, чем в 2025 году. Следует отметить, что сходная ситуация сложилась и в целом по России, — отметил Виталий Шовтак. — В 2025 году произошло сокращение объемов производства в промышленности и строительстве. Если в 2024 году инвестиции в основной капитал выросли на 137,6 процентов, то в 2025 году они сократились на 9,5 процентов. Основными драйверами экономического роста в 2025 году стали: сельское хозяйство, розничная торговля, платные услуги населению, услуги по транспортировке и хранению».
Виталию Шовтаку депутатами была задана целая серия вопросов. В частности, Игоря Умербаева интересовало, оказываются ли меры поддержки развития приграничных территорий, учитывая их значимость и важность, в том числе и для обеспечения безопасности нашей страны. «Работа ведется в рамках системы действий, спущенных из федерального центра, по развитию опорных населенных пунктов, в том числе имеется в виду и их приграничное расположение».
Вопрос от обратного — «Какой инвестиционный климат не создан в Новосибирской области?» — сформулировала депутат Анна Терешкова. По оценке Виталия Шовтака, действующая в области система поддержки бизнеса не уступает существующим в других регионах. «Как только ключевая ставка снизится, думаю, что к 2028 году она точно должна существенно улучшиться, бизнес перейдет в активную фазу своих инвестиционных проектов», — убежден Виталий Шовтак.
Позитивно оценив представленную Министерством экономического развития аналитику, председательствующая на слушаниях Ирина Диденко предложила в докладе на предстоящей сессии регионального парламента сделать акцент на задачи и направление действий, которые необходимо предпринять в данный момент. «Нам не хватило этой проблематики, тех самых задач и направлений действий будущих периодов, что крайне важно, когда формируются прогнозы, начинается работа над проектом областного бюджета», — подчеркнула Ирина Диденко.
В своем докладе заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко сделал акцент на главных триггерах года: «Говоря о бюджете, имело место заметное снижение, по сравнению с прошлыми годами, поступлений налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. В результате мы получили сверхзаимствования, на которые пошли осмысленно, чтобы не допустить формирования просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета перед экономикой».
Доходы областного бюджета Новосибирской области в 2025 году исполнены в объеме 301 млрд 596 млн рублей, что на 25 млрд 457,9 млн рублей ниже прогнозируемого объема доходов (92,2% плановых значений). Расходы исполнены в объеме 353,3 млрд рублей или 94,4% к плану. Отклонение от плановых назначений составило 20,8 млрд рублей. Дефицит составил 51 млрд 729,8 млн рублей.
Темп роста дефицита к 2024 году — 2,5 раза, резюмировал Виталий Голубенко. На 1 января 2026 года размер государственного долга Новосибирской области составил 122,6 млрд рублей.
Характеризуя приоритетные расходы бюджета, глава Минфина отметил: «Чтобы набрать необходимую массу ресурсов для обеспечения приоритетных обязательств, нам пришлось, по существу, урезать наш бюджет развития еще на этапе принятия бюджета на 2025 год. Рост расходов связан с увеличением оплаты труда работников бюджетной сферы, расходами на увеличение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Кроме того, в активную фазу перешло финансирование проектов ГЧП и концессий… Безусловно, у нас увеличились расходы на обслуживание государственного долга как в силу роста процентных расходов, так и в силу увеличения дефицита», — резюмировал Виталий Голубенко.
Анализ налоговых поступлений бюджета продолжил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадий Морозов, подчеркнувший важность обеления экономики. Свою позицию высказал проректор по научной работе и дополнительному образованию Новосибирского государственного университета экономики и управления, кандидат экономических наук Дмитрий Куницын. По его мнению, сегодня — время инвестиций бюджетных средств, а задача исполнительной власти — привлечение крупных инвесторов под крупные проекты, что уже делается в области.
«Принимая во внимание прозвучавшие в ходе проведения публичных слушаний мнения, предложения, предлагаю внести вопрос об отчете об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2025 год и проекте закона Новосибирской области “Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2025 год” на рассмотрение сессии Законодательного Собрания для принятия в первом чтении, — подвела итог обсуждению вице-спикер Ирина Диденко. — Кратко озвучу предложенные депутатами рекомендации. Первое — это обеспечить выполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по обелению отдельных секторов экономики, в том числе, усилить работу по повышению собираемости налогов, снижение задолженности перед бюджетами, государственными фондами, легализации заработной платы в борьбе с неформальной занятостью. Параллельно направить усилия на снижение административных барьеров и ограничения для бизнеса. В условиях сокращения темпов экономического развития, снижение прибыли предприятий, а также усиления фискальной нагрузки особую актуальность приобретают вопросы развития сферы малого и среднего предпринимательства. Важно не допустить, чтобы бизнес закрывался, поскольку он выполняет не только функцию источника поступления доходов бюджета всех уровней, но и социальные функции по обеспечению трудоустройства, занятости населения, удовлетворению потребностей людей. Президент России, выступая на прошедшем Петербургском экономическом форуме, поручил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, оставив его на уровне 20 млн рублей. Это, безусловно, важный и позитивный сигнал для бизнеса, который дает возможность продолжить совместную работу власти и предпринимательского сообщества по улучшению делового климата. Необходимо принять комплекс мер, направленных на снижение размера дефицита областного бюджета Новосибирской области, государственного внутреннего долга и расходов на его обслуживание. В этих условиях ключевое значение принимают действия, направленные на повышение эффективности расходов и оздоровление государственных финансов», — подчеркнула Ирина Диденко.
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