Медведев сообщил, что решение суда в Гааге в деле по Крыму важно для будущего РФ

Попытки Киева оспорить в судебном порядке суверенитет России над Крымом и окружающими его водами полностью провалились. Международный арбитраж отклонил требования Украины вернуть контроль над природными ресурсами (включая рыбу и углеводороды) в акваториях Крымского полуострова и Приазовья. Также ~суд отказал в выплате любых компенсаций и репараций, которые Киев требовал за эксплуатацию этих ресурсов и якобы причиненный ущерб~.