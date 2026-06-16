Медведев сообщил, что решение суда в Гааге в деле по Крыму важно для будущего РФ

Россия победила Украину в арбитражном разбирательстве в Гааге по делу о правах на прибрежные воды вокруг Крыма. Постоянная палата третейского суда отклонила требования Киева демонтировать Крымский мост, добиться признания Керченского пролива «международным» и вернуть контроль над природными ресурсами. Таким образом, международный суд впервые признал суверенитет РФ в новых границах, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Победа России над Украиной в Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма обладает высокой значимостью, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. ~По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах.~ И для будущего это имеет большое значение», — подчеркнул он.
~Однако решение третейского суда с точки зрения текущей ситуации «совершенно безразлично»~, поскольку Украина «плевать хотела на международное право и международные суды», отметил Медведев.
По его словам, Киев «понимает только язык силы». В связи с этим зампредседателя Совбеза посчитал необходимым уничтожать флот Украины, включая морские БПЛА, а также торговые суда, перевозящие военные грузы, «дальше громить их вооруженные силы».
«Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание», — уверен Медведев.
«Убедительная победа».
«Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации. ~Многочисленные ~требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Попытки Киева оспорить в судебном порядке суверенитет России над Крымом и окружающими его водами полностью провалились. Международный арбитраж отклонил требования Украины вернуть контроль над природными ресурсами (включая рыбу и углеводороды) в акваториях Крымского полуострова и Приазовья. Также ~суд отказал в выплате любых компенсаций и репараций, которые Киев требовал за эксплуатацию этих ресурсов и якобы причиненный ущерб~.
Кроме того, Киеву и его западным союзникам не удалось добиться признания Керченского пролива «международным», открытым для иностранных военных кораблей.
«Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», — подчеркнул МИД РФ.
Суд полностью отклонил претензии Киева, который пытался квалифицировать как нарушение международного права провозглашение российского суверенитета над Азовским морем после присоединения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В ведомстве обратили внимание, что решение ППТС не ограничивает Россию в реализации ее суверенных прав, юрисдикции и суверенитета в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову Азовскому морю и Азово-Керченской акватории.
«~Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста~. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», — заявили в МИД РФ.
Строительство Крымского моста, переход буровых платформ под контроль России и досмотры судов пограничниками в Керченском проливе признаны полностью соответствующими Конвенции ООН по морскому праву. Суд также подтвердил законность и обоснованность временного запрета на проход иностранных, в том числе военных кораблей в определенных зонах Черного моря, который Россия вводила с апреля по октябрь 2021 года.
Помимо этого, обвинения Украины о якобы экологическом ущербе и нарушении обязательств по охране подводного культурного наследия признаны полностью несостоятельными. Суд подтвердил эффективность действующей в России системы экологического мониторинга.
«~Единственный эпизод, по которому сделан “реверанс” в сторону Украины — указание на неполное соблюдение порядка проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках строительства Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив~», — рассказали в МИД РФ.
Однако ускоренные сроки проведения ОВОС инфраструктурных объектов, вызвавшие замечания суда, были обусловлены гуманитарной необходимостью, заметили в ведомстве. В условиях полной блокады полуострова со стороны Украины требовалось оперативно обеспечить двухмиллионное население Крыма водой, электроэнергией, едой и медикаментами. Тем не менее выводы российской экологической экспертизы оказались точными: арбитраж подтвердил, что строительство Крымского моста и сопутствующих объектов не причинило вреда экологии, подчеркнули в МИД РФ.
«Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража — чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими “юридической войне” против России», — резюмировали в ведомстве.
Итог слушаний кратко прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: «~Нам обещали “Гаагу” — мы ее получили~».
«Позиции Украины ослабли».
Политолог Алексей Ярошенко согласился с тем, что Украине нанесли «чувствительное юридическое поражение». Однако ~оно не изменит фактического отношения стран Запада к вопросу о принадлежности Крыма~, считает он.
«Они в любом случае будут находить поводы для давления на нас, санкционного и военного, и этим в том числе обусловлено их нежелание признавать очевидную реальность, которая сейчас установилась на этой территории», — сказал Ярошенко «Известиям».
~На этом фоне позиции Украины пошатнулись в другом межгосударственном споре~, заявил доцент кафедры международного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Артур Гуласарян в беседе с ТАСС.
«Решение ППТС ослабляет позиции Украины в другом межгосударственном споре, который прямо сейчас находится на рассмотрении и администрируется ППТС. ~Речь идет о деле “О задержании украинских военных кораблей и военнослужащих”.~ Исковое заявление было подано Украиной в 2019 году после инцидента в Керченском проливе, когда пограничная служба России задержала три украинских военных корабля — “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” за нарушение правил прохода в проливе», — отметил он.
Гуласарян напомнил, что у сторон есть ровно полгода после публикации решения, чтобы направить запросы о его толковании или исполнении. Ранее арбитражный суд отклонил ходатайство Украины, которая просила продлить этот процессуальный срок до двух лет, добавил юрист.