Трамп пригрозил Ирану катастрофой из-за ядерного оружия

Американский лидер не уточнил, о каких именно последствиях именно идет речь, но подчеркнул, что это будут «самыми жесткими».
При этом Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Исламской республики не намерены формировать собственный ядерный арсенал.
Напомним, глава Белого дома принимает участие в саммите «Большой семерки», который проходит во Франции. Мероприятие проходит с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Среди тем повестки — обсуждение войны в Иране, ее экономических последствий, а также другие международные вопросы.