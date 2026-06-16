Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Ирану катастрофой из-за ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о катастрофических последствиях в случае любой попытки обзавестись ядерным оружием.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия (…) Они его не разработают, они его не купят, и они с ним ничего не сделают. Если они попытаются, то столкнутся с невообразимыми последствиями», — заявил он, выступая на площадке саммита G7.

Американский лидер не уточнил, о каких именно последствиях именно идет речь, но подчеркнул, что это будут «самыми жесткими».

При этом Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Исламской республики не намерены формировать собственный ядерный арсенал.

Напомним, глава Белого дома принимает участие в саммите «Большой семерки», который проходит во Франции. Мероприятие проходит с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Среди тем повестки — обсуждение войны в Иране, ее экономических последствий, а также другие международные вопросы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше