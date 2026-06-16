Полковник Ходаренок заявил, что США не могли победить Иран без наземной операции

Ведь именно он должен был поставить перед американской армией и флотом конкретные задачи и определить стратегический замысел ведения военных действий. Если конкретно, то руководство ВС США должно было получить от президента указания по стратегическому планированию за личной подписью Верховного, то есть сравнительно небольшой по объему документ, в котором были бы предельно ясно, четко и конкретно, без намеков на двойное толкование изложены стратегические задачи Вооруженных сил США в предстоящей войне. И хорошо бы, если эти указания были написаны президентом лично, от руки.