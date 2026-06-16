Автомат российской победы

АК-12 образца 2023 года отличается от предыдущих поколений усовершенствованной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, а также повышенными точностью и кучностью стрельбы. Интерес к автомату со стороны иностранных партнеров растет неуклонно благодаря его эффективному применению в зоне спецоперации и положительным отзывам пользователей.