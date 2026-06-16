Автомат российской победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Концерн «Калашников» передал в войска новую партию автоматов АК-12.
Автомат усовершенствован на опыте СВО. В концерне уточнили: АК-12 пришел на смену АК-74 и стал основным индивидуальным автоматическим оружием армии России.
АК-12 образца 2023 года отличается от предыдущих поколений усовершенствованной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, а также повышенными точностью и кучностью стрельбы. Интерес к автомату со стороны иностранных партнеров растет неуклонно благодаря его эффективному применению в зоне спецоперации и положительным отзывам пользователей.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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