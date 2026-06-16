Израиль может саботировать соглашение США и Ирана, заявил Фидан

«Может ли Израиль саботировать соглашение (США и Ирана — ред.)? Может. Для этого весь мир, международное сообщество должно взять на себя обязательство», — сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник в Москве.