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Израиль может саботировать соглашение США и Ирана, заявил Фидан

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что Израиль может саботировать соглашение США и Ирана.

Источник: Reuters

«Может ли Израиль саботировать соглашение (США и Ирана — ред.)? Может. Для этого весь мир, международное сообщество должно взять на себя обязательство», — сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во вторник в Москве.

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