Telegraph: иранская сделка Трампа — предупреждение для Украины

В статье говорится, что пока рано выносить окончательную оценку меморандума о взаимопонимании, который согласовали Вашингтон и Тегеран. Но европейские союзники США уже критикуют Трампа за то, что документ оказался «поверхностным», так как он не решает коренных проблем. Мур считает, что американский лидер стал «жертвой» феномена, который сам же сформулировал в 2020 году: «Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры».