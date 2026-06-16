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Telegraph: иранская сделка Трампа — предупреждение для Украины

Сразу после объявления о сделке с Ираном президент США Дональд Трамп подтвердил, что теперь планирует переключить все свое внимание на организацию переговоров между Москвой и Киевом. Этот поспешный формат дипломатии Трампа — главная угроза для будущего Украины, пишет Чарльз Мур в статье для британской газеты The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Теперь особое внимание будет уделено Украине… Сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь будет на [втором] плане», — сказал Трамп на встрече с эмиром Катара на полях саммита G7 во Франции.

В статье говорится, что пока рано выносить окончательную оценку меморандума о взаимопонимании, который согласовали Вашингтон и Тегеран. Но европейские союзники США уже критикуют Трампа за то, что документ оказался «поверхностным», так как он не решает коренных проблем. Мур считает, что американский лидер стал «жертвой» феномена, который сам же сформулировал в 2020 году: «Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал переговоры».

По мнению Мура, иранская сделка Трампа является опасным прецедентом для Украины.

Президент США для урегулирования российско-украинского конфликта может попытаться использовать ту же схему «быстрого и громкого соглашения». Он захочет объявить о достижении мира ради собственного политического престижа, проигнорировав долгосрочные гарантии безопасности для Украины, предполагает автор.

Мур пишет, что Трамп заключил сделку с Ираном фактически в одностороннем порядке, не координируя свои шаги с традиционными западными союзниками и партнерами на Ближнем Востоке, включая «заклятого» друга Израиль.

В случае с Украиной он может «исключить из уравнения» европейских союзников Киева и продавить сделку через голову самой Украины.

Москва, по мнению Мура, зная о стремлении Трампа к быстрым медийным победам, сможет использовать эту спешку в своих стратегических интересах.

Более того, Мур утверждает, что Иран не понес «реального наказания», несмотря на «агрессивные» действия в отношении соседей по Персидскому заливу и блокировку Ормузского пролива. В итоге Тегеран, как считает Мур, получит экономическое послабление и геополитическое признание в качестве крупной региональной силы.

Для Украины, на взгляд Мура, это тревожный знак: Трамп готов идти на уступки режимам, находящимся в тесном союзе с Россией и Китаем, если это поможет ему заявить о завершении конфликта «прямо сейчас».

В заключение Мур пишет, что Трамп будет «громко» заявлять о своей победе на Ближнем Востоке и переносить этот подход на другие критические ситуации. В частности, американский лидер, по мнению автора, попытается использовать его, чтобы принести похожий «мир» Украине, а Россия будет знать, как этим воспользоваться.

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