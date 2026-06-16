Трамп заявил о переходе соглашения с Ираном во вторую фазу

«Наша сделка с Ираном завершена, и она должна быть успешной. Теперь она переходит ко второму этапу, который, я думаю, будет проще», — заявил Трамп.
По словам американского лидера, достигнутые договоренности являются «справедливыми и хорошими» для Соединенных Штатов. Он также вновь подчеркнул, что Вашингтон не планирует вкладывать средства в Иран.
«Мы не вкладываем деньги в Иран, у нас есть право в будущем что-то сделать, если я захочу, но мы не вкладываем деньги и не берем на себя никаких обязательств по вложению денег в Иран», — уточнил президент США.
О заключении соглашения между США и Ираном было объявлено 15 июня. Документ был оформлен в электронном виде, официальная церемония подписания назначена на 19 июня в Женеве. Как уточнили пакистанские власти, выступавшие посредниками, сделка предполагает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.
Согласно проекту меморандума, опубликованному иранским агентством Mehr, США обязуются поэтапно снять ограничения на экспорт иранской нефти, вывести войска из районов вокруг Ирана и отказаться от введения новых санкций. В ответ Тегеран подтвердил приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и взял на себя обязательство не создавать ядерное оружие.
Трамп отдельно опроверг информацию о том, что США якобы выплатят Ирану $300 млрд на восстановление страны. Он назвал такие публикации «фейковыми новостями». Кроме того, президент США отметил, что сделка не предусматривает отмену санкций, однако все будет зависеть от поведения Тегерана.