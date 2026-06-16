Сенатор отметил: Киев лишился акваторий из-за собственного отношения к жителям полуострова. Власти страны не занимались развитием региона и инфраструктуры, связанной с Керчью, Черным морем и другими объектами.
Джабаров подчеркнул, что Азовское море и Керченский пролив теперь являются внутренними водами России. Никаких территориальных уступок не будет — ни через суд, ни иным способом.
Парламентарий напомнил, что Запад рассчитывал со временем передать Крым Украине, чтобы превратить ее в «непотопляемый авианосец». Тот, кто контролирует полуостров, управляет ситуацией в Черном море — и британцы с французами это отлично понимают.
«Я хочу поздравить наших юристов и адвокатов, которые работали в суде», — заключил Джабаров.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о победе в международном арбитраже. Спор касался прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Судьи также отклонили запрос Киева. Украинская сторона требовала признать нарушением международного права решение РФ о суверенитете над всем Азовским морем. Это решение было принято после присоединения новых регионов.