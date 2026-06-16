В Совфеде объяснили проигрыш Киева в международном суде по Крыму

Украина больше не может претендовать на возвращение Крыма ни юридически, ни каким-либо другим способом. Такой вывод в беседе с NEWS.ru сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, судебная тяжба, длившаяся десять лет, закончилась не в пользу Киева, а планы Запада передать полуостров провалились.