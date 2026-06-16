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В Совфеде объяснили проигрыш Киева в международном суде по Крыму

Украина больше не может претендовать на возвращение Крыма ни юридически, ни каким-либо другим способом. Такой вывод в беседе с NEWS.ru сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, судебная тяжба, длившаяся десять лет, закончилась не в пользу Киева, а планы Запада передать полуостров провалились.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Украина потеряла возможность даже думать, что Крым когда-то юридическим или другим путем будет в ее составе. И Азовское море, которое раньше было и российским, и украинским», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Сенатор отметил: Киев лишился акваторий из-за собственного отношения к жителям полуострова. Власти страны не занимались развитием региона и инфраструктуры, связанной с Керчью, Черным морем и другими объектами.

Джабаров подчеркнул, что Азовское море и Керченский пролив теперь являются внутренними водами России. Никаких территориальных уступок не будет — ни через суд, ни иным способом.

Парламентарий напомнил, что Запад рассчитывал со временем передать Крым Украине, чтобы превратить ее в «непотопляемый авианосец». Тот, кто контролирует полуостров, управляет ситуацией в Черном море — и британцы с французами это отлично понимают.

«Я хочу поздравить наших юристов и адвокатов, которые работали в суде», — заключил Джабаров.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили о победе в международном арбитраже. Спор касался прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Судьи также отклонили запрос Киева. Украинская сторона требовала признать нарушением международного права решение РФ о суверенитете над всем Азовским морем. Это решение было принято после присоединения новых регионов.

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