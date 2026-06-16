Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ

«Эскалация в последнее время в украинской войне, а также опасность расширения в географическом плане — это очень тревожит нас. Особенно это касается нападений и в тылу фронта. Особенно это угрожает Черноморскому судоходству и может привести к нанесению ущерба интересам третьих стран. Поэтому необходимо предотвратить эти шаги, принять необходимые меры», — заявил Фидан.