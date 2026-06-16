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Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. Россия и Турция будут тесно взаимодействовать в вопросе обеспечения безопасности в Черноморском регионе на фоне угроз со стороны ВСУ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хиканом Фиданом по итогам переговоров.

«У нас вызывают озабоченность попытки киевского режима устраивать провокации с судами, которые везут зерно в Турецкую Республику, и танкерами, и, конечно же, постоянные угрозы террористических актов против газопроводов “Турецкий поток” и “Голубой поток”. Условились тесно взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе», — сказал Лавров.

По его словам, российская и турецкая стороны в этом вопросе работают на взаимодополняемой основе. Как подчеркнул глава турецкого МИД, киевский режим выводит границы конфликта в плоскость, опасную для третьих стран.

«Эскалация в последнее время в украинской войне, а также опасность расширения в географическом плане — это очень тревожит нас. Особенно это касается нападений и в тылу фронта. Особенно это угрожает Черноморскому судоходству и может привести к нанесению ущерба интересам третьих стран. Поэтому необходимо предотвратить эти шаги, принять необходимые меры», — заявил Фидан.

Турция в декабре усилила защиту критически важных надводных и подводных объектов в Черном море на фоне инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявлял министр национальной обороны республики Яшар Гюлер. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия также совершенствует меры по защите отечественных нефтеперерабатывающих заводов от украинских атак и усиливает защиту коммерческих судов,. Военные получили соответствующие инструкции для сопровождения танкеров, но они не могут быть публичными, учитывая «чувствительность сферы».

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