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Российские инженеры разработали глушилку связи ВСУшных спутников Starlink

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аппаратура «Волна купол гарант» может заблокировать связь Starlink примерно на 20 кв. км. Враг уже пожаловался на то, что эта разработка доставляет им проблемы в зоне СВО.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аппаратура «Волна купол гарант» может заблокировать связь Starlink примерно на 20 кв. км. Враг уже пожаловался на то, что эта разработка доставляет им проблемы в зоне СВО.

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

Напомним, что группировка спутника Starlink запущена компанией Илона Маска над всей Землёй. Но работу ВСУшных приёмных станций Slarlink оплачивает Польша из своего бюджета.

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