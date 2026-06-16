Российские инженеры разработали глушилку связи ВСУшных спутников Starlink

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Аппаратура «Волна купол гарант» может заблокировать связь Starlink примерно на 20 кв. км. Враг уже пожаловался на то, что эта разработка доставляет им проблемы в зоне СВО.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
Напомним, что группировка спутника Starlink запущена компанией Илона Маска над всей Землёй. Но работу ВСУшных приёмных станций Slarlink оплачивает Польша из своего бюджета.
16+
Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.Читать дальше