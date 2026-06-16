В новом учебнике по обществознанию напечатали портрет Балабанова

«Он поймал нерв своего времени. Он смог не просто передать эпоху, передать годы, в которых он жил. Он передал, мне кажется, суть русского человека во многом. Именно поэтому это великий русский творец. Я говорю “творец”, потому что он и сам писал сценарии, сам придумывал своих героев, сам снимал кино, создавал, творил под ключ», — уточнил помощник президента.