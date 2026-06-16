Лидеры G7 договорились усилить санкционное давление на Россию

«Лидеры согласились, что необходимо усилить давление на Россию, чтобы поспособствовать переговорному процессу, в частности, посредством санкций в отношении нефти», — говорится в сообщении.
Как отмечают собеседники агентства, дополнительные меры для усиления давления могут быть введены против российского нефтяного экспорта. Однако это произойдет только после того, как в Ормузском проливе восстановят свободное судоходство.
Саммит «Большой семерки» проходит в Эвиан-ле-Бен во Франции с 15 по 17 июня. Среди тем повестки — обсуждение войны в Иране и ее экономических последствий, украинский кризис.