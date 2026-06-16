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Лидеры G7 договорились усилить санкционное давление на Россию

Лидеры стран «Группы семи» на саммите во Франции пришли к единому мнению, что санкционное давление на Россию необходимо наращивать. Об этом во вторник сообщило агентство EFE, ссылаясь на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Лидеры согласились, что необходимо усилить давление на Россию, чтобы поспособствовать переговорному процессу, в частности, посредством санкций в отношении нефти», — говорится в сообщении.

Как отмечают собеседники агентства, дополнительные меры для усиления давления могут быть введены против российского нефтяного экспорта. Однако это произойдет только после того, как в Ормузском проливе восстановят свободное судоходство.

Саммит «Большой семерки» проходит в Эвиан-ле-Бен во Франции с 15 по 17 июня. Среди тем повестки — обсуждение войны в Иране и ее экономических последствий, украинский кризис.

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