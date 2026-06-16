Сводка основных боевых действий 16 июня на Донбассе и в Таврии

В Донбассе на Краснолиманском направлении интенсивные бои идут в северо-западной части города, а также в районе вокзала с юго-восточной стороны. В районе Дробышево и Яровой позиционное противостояние. На Славянском направлении армия России успешно штурмует Рай-Александровку при поддержке авиации и артиллерии. Константиновское направление: МО РФ сообщило об освобождении поселка Артема. Это позволяет укрепить западный фланг направления и начать продвигаться вдоль восточного берега реки Лозовой к Осыково. От Роскошного российские части бьют по врагу в Николайполье и расширяют зону контроля на север. В Константиновке отмечают расширение зоны контроля в южной части города. Добропольское направление: в последние сутки новостей об изменении обстановки не было.