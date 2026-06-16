КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: идут ожесточенные бои в районе Михайловки, что восточнее Краснополья. Севернее продолжаются сражения за Писаревку, Иволжанское, Новую Сечь и Бачевск.
В Донбассе на Краснолиманском направлении интенсивные бои идут в северо-западной части города, а также в районе вокзала с юго-восточной стороны. В районе Дробышево и Яровой позиционное противостояние. На Славянском направлении армия России успешно штурмует Рай-Александровку при поддержке авиации и артиллерии. Константиновское направление: МО РФ сообщило об освобождении поселка Артема. Это позволяет укрепить западный фланг направления и начать продвигаться вдоль восточного берега реки Лозовой к Осыково. От Роскошного российские части бьют по врагу в Николайполье и расширяют зону контроля на север. В Константиновке отмечают расширение зоны контроля в южной части города. Добропольское направление: в последние сутки новостей об изменении обстановки не было.
В Таврии на Днепропетровском направлении наши штурмовики с опорой на Орестополь-Новосёловка-Александроград взяли под контроль и удерживают участок в лесах площадью до 10 кв. км. На Гуляйпольском направлении российские подразделения занимает новые позиции по линии Косовцево — Воздвижевка. Выше по фронту войска России отражают контратаки противника в районе Поддубного и Воскресенки. Запорожское направление: ВСУ пытаются вернуть свои подразделения в Степногорск, российские подразделения проводят зачистку их позиций. Северо-восточнее посёлка продолжаются интенсивные бои. На восточном фланге преимущественно позиционные бои на рубеже от Новосёловки до Любицкого.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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