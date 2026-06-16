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Турция заявила о готовности к посредничеству между РФ и Украиной

Турция вновь заявила о готовности стать площадкой для диалога между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Турция готова снова принять российско-украинские переговоры», — сказал он.

Анкара заинтересована в том, чтобы конфликт завершился «в самое кратчайшее время и мирным путем», подчеркнул турецкий министр. Он добавил, что Турция готова оказать содействие для более результативного диалога, если стороны придут к согласию.

«Я передал господину Лаврову, что наша страна готова еще раз к очередным переговорам по дипломатическому урегулированию», — заявил Фидан на пресс-конференции во вторник.

Напомним, глава МИД Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня. В программу поездки включена встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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