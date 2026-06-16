Турция заявила о готовности к посредничеству между РФ и Украиной

«Турция готова снова принять российско-украинские переговоры», — сказал он.
Анкара заинтересована в том, чтобы конфликт завершился «в самое кратчайшее время и мирным путем», подчеркнул турецкий министр. Он добавил, что Турция готова оказать содействие для более результативного диалога, если стороны придут к согласию.
«Я передал господину Лаврову, что наша страна готова еще раз к очередным переговорам по дипломатическому урегулированию», — заявил Фидан на пресс-конференции во вторник.
Напомним, глава МИД Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня. В программу поездки включена встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.